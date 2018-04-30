Звезде «Бегущего по лезвию 2049» Ане де Армас-30 

1/14 Ана де Армас родилась в Санта-Крус-дель-Норте (Куба). Reuters Фото:

2/14 Раньше жила в Испании, в Мадриде, но на данный момент проживает в Лос-Анджелесе. globallookpress.com Фото:

3/14 В 12 лет, решив стать актрисой, поступила в Национальную Театральную Школу Кубы. Reuters Фото:

4/14 В 16 лет дебютировала в фильме «Роза Франции» с Алексом Гонсалесом в главной роли. globallookpress.com Фото:

5/14 Снималась также в кубинском фильме «Mадригал» и телеромане «Потеряный рай». globallookpress.com Фото:

6/14 Первым американским проектом для Ан стал фильм «Каменные кулаки» (2015 год), где она снялась вместе с Робертом де Ниро. @ana_d_armas Фото:

8/14 Кадр из фильма "Бегущий по лезвию 2049". globallookpress.com Фото:

11/14 Кадр из фильма "Бегущий по лезвию 2049" globallookpress.com Фото:

12/14 Кадр из фильма "Парни со стволами". globallookpress.com Фото: