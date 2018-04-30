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Звезде «Бегущего по лезвию 2049» Ане де Армас-30
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Звезде «Бегущего по лезвию 2049» Ане де Армас-30 

Рамблер 1 час назад
Ане де Армас сегодня исполнилось 30 лет.
1/14  Ана де Армас родилась в Санта-Крус-дель-Норте (Куба).
Фото:
2/14  Раньше жила в Испании, в Мадриде, но на данный момент проживает в Лос-Анджелесе.
Фото:
3/14  В 12 лет, решив стать актрисой, поступила в Национальную Театральную Школу Кубы.
Фото:
4/14  В 16 лет дебютировала в фильме «Роза Франции» с Алексом Гонсалесом в главной роли.
Фото:
5/14  Снималась также в кубинском фильме «Mадригал» и телеромане «Потеряный рай».
Фото:
6/14  Первым американским проектом для Ан стал фильм «Каменные кулаки» (2015 год), где она снялась вместе с Робертом де Ниро.
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7/14 
Фото:
8/14  Кадр из фильма "Бегущий по лезвию 2049".
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9/14 
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10/14 
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11/14  Кадр из фильма "Бегущий по лезвию 2049"
Фото:
12/14  Кадр из фильма "Парни со стволами".
Фото:
13/14  Ана де Армас и Харрисон Форд
Фото:
14/14 
Фото:
6 октября 2017 года вышел фантастический триллер «Бегущий по лезвию 2049» от режиссера Дени Вильнёва, где вместе с Райаном Гослингом Ана сыграла роль Джой — возлюбленную главного героя.
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