Ещё
Звезде «Бегущего по лезвию 2049» Ане де Армас-30
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Звезде «Бегущего по лезвию 2049» Ане де Армас-30
Рамблер
1 час назад
Комментарии
Ане де Армас сегодня исполнилось 30 лет.
1/14
Ана де Армас родилась в Санта-Крус-дель-Норте (Куба).
Фото:
Reuters
2/14
Раньше жила в Испании, в Мадриде, но на данный момент проживает в Лос-Анджелесе.
Фото:
globallookpress.com
3/14
В 12 лет, решив стать актрисой, поступила в Национальную Театральную Школу Кубы.
Фото:
Reuters
4/14
В 16 лет дебютировала в фильме «Роза Франции» с Алексом Гонсалесом в главной роли.
Фото:
globallookpress.com
5/14
Снималась также в кубинском фильме «Mадригал» и телеромане «Потеряный рай».
Фото:
globallookpress.com
6/14
Первым американским проектом для Ан стал фильм «Каменные кулаки» (2015 год), где она снялась вместе с Робертом де Ниро.
Фото:
@ana_d_armas
7/14
Фото:
globallookpress.com
8/14
Кадр из фильма "Бегущий по лезвию 2049".
Фото:
globallookpress.com
9/14
Фото:
globallookpress.com
10/14
Фото:
Reuters
11/14
Кадр из фильма "Бегущий по лезвию 2049"
Фото:
globallookpress.com
12/14
Кадр из фильма "Парни со стволами".
Фото:
globallookpress.com
13/14
Ана де Армас и Харрисон Форд
Фото:
globallookpress.com
14/14
Фото:
globallookpress.com
6 октября 2017 года вышел фантастический триллер «Бегущий по лезвию 2049» от режиссера
Дени Вильнёва
, где вместе с
Райаном Гослингом
Ана сыграла роль Джой — возлюбленную главного героя.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в еще одном отравлении
438
Немецкие летчики массово увольняются из-за России
68
Садальский прилюдно унизил Галкина
44
США только сейчас заметили проблему Украины
61
На Украине захотели лишить русских работы
222
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина
Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина
Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа
В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
07:30
«Газпром» стал ближе к Турции
Компании
Ближний Восток
03:17
Наталью Селезневу срочно прооперировали
Шоу-бизнес
Другое
01:29
Садальский прилюдно унизил Галкина
Шоу-бизнес
00:28
«Украина не решит проблемы Донбасса миром»
Украина
В мире
01:46
Стало известно о доходах Аксенова
Политика
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение