Глюк’оZа шокировала фанатов откровенным фото без белья

Певица опубликовала в Инстаграм провокационный снимок, который вызвал бурное обсуждение подписчиков.

Певица Глюк'оZа поделилась с поклонниками фотографией с крутым автомобилем. И скорее всего, она хотела похвастаться именно им, потому что свой пост никак не подписала. Но поклонники на красивое авто даже внимания не обратили, их возмутило, что Глюк'оZа позирует явно без белья. Сквозь водолазку просвечивает неприкрытая грудь.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) 27 Апр 2018 в 10:02 PDT

«Провокационно», «Что за пошлятина? Такая раньше скромная была, а теперь, как и все», «Бюстгальтер не помешал бы, а без него „фу-фу“, „Сексуальность должна быть чуть прикрытой, оставлять загадку, она идёт изнутри, шлейфом витает вокруг женщины. Это фото не оставляет загадок, как последний шанс. Зачем?“, — писали возмущенные подписчики. Но среди них нашлись и те, кто оказались более лояльными: „Не знаю, как называется та торчащая штучка, но она точно придаёт изюминку“, „Не девушка — огонь“, „Отличная грудь“, „Сколько завистниц-то. И главное, не стесняются своей глупости. Не обращайте внимания, красавица“, „Порцию Глюк'оZы я получил“.