Как живет покинувший Россию Караченцов

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Как живет покинувший Россию онкобольной Караченцов 

Дни.ру 4 часа назад
Николай Караченцов почти месяц назад уехал из России. 73-летний артист вместе с супругой Людмилой Поргиной находится в Тель-Авиве.
В 2017 году у артиста обнаружили рак легкого. Российские медики смогли стабилизировать состояние Николая Петровича, однако чтобы полностью справиться с болезнью, актер отправился в Израиль.
Лечение Караченцова в элитной клинике оплатили его влиятельные друзья. Они собрали три миллиона рублей. Управляющий директор израильской больницы помог артисту и его жене снять трехкомнатную квартиру в трех минутах ходьбы от учреждения.
Караченцова окружили заботой и вниманием. Рядом с Николаем Петровичем круглосуточно дежурит сиделка, по утрам за артистом приходит сотрудник больницы, который сопровождает его до процедурного кабинета, пишет "СтарХит".
"Один сеанс терапии длится 15–20 минут. Принцип ее действия заключается в том, что опухоль как бы "поджаривается". В 11 часов мы уже дома. Сначала Коля немного отдыхает, а после сна делает зарядку — качает пресс, руки и ноги", — рассказала супруга актера Людмила Поргина.
У Караченцова особая диета. "Ему можно только блюда, которые приготовлены на пару. Но он сладкоежка, поэтому для счастья покупаю тортики со взбитыми сливками и пралине — это просто восторг", — отметила Поргина.
После обеда Николай Петрович отправляется в ближайший парк, где кроны деревьев сплетаются между собой и образуют тень. Из-за ежедневного облучения актеру противопоказано долго находиться под солнцем.
"Я читаю мужу стихи его любимого Сергея Есенина, а он повторяет: "Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым…" Тут довольно длинные строчки, и когда Коля произносит их, прорабатываются речь и дыхание. В нашем случае это жизненно важная необходимость", — пояснила жена актера.
Не забывают супруги и о культурной программе. Актеры регулярно посещают театр "Гешер", уже посмотрели постановки "В туннеле" и "Деревушка". Однако на первом месте у Караченцова здоровье и все мысли только о лечении.
"Мечтаю, чтобы мы победили болезнь на земле, по которой когда-то ходил Иисус. Боже, какая здесь энергетика! Каждый день молимся. Если в Москве я чувствовала приближение тьмы, то сейчас она отступила. Больше нет отчаяния и гнетущей тоски. Появилась уверенность, что у нас все получится. Так хочется еще пожить в этом мире", — отметила Поргина.
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