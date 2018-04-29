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Раскрыты подробности о состоянии Джигарханяна
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Раскрыты подробности о состоянии Джигарханяна 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян чувствует себя лучше, но пока находится под наблюдением врачей. Об этом рассказал его друг Артур Согомонян, передает РИА Новости.
«Армен Борисович чувствует себя уже лучше, но пока еще должен оставаться под наблюдением врачей», — сказал он. Когда актера выпишут, не уточняется.
Джигарханян попал в больницу 26 апреля, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Юрист актера Элина Мазур подтвердила факт госпитализации.
«Срочная госпитализация и его состояние — последствие воспаления легких, которое он не долечил в январе», — говорила она.
Его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Позже стало известно, что Джигарханян впал в кому, однако в тот же день пришел в сознание.
Джигарханян уже дважды попадал в больницу в этом году. Первый раз его госпитализировали 18 января, по одной из версий, причиной стали проблемы с сердцем, по другой — грипп. Второй раз Джигарханяна экстренно доставили в больницу 31 января с сердечным приступом, который был вызван осложнениями после пневмонии.
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