Раскрыты подробности о состоянии Джигарханяна

«Армен Борисович чувствует себя уже лучше, но пока еще должен оставаться под наблюдением врачей», — сказал он. Когда актера выпишут, не уточняется.

Джигарханян попал в больницу 26 апреля, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Юрист актера Элина Мазур подтвердила факт госпитализации.

«Срочная госпитализация и его состояние — последствие воспаления легких, которое он не долечил в январе», — говорила она.

Его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Позже стало известно, что Джигарханян впал в кому, однако в тот же день пришел в сознание.

Джигарханян уже дважды попадал в больницу в этом году. Первый раз его госпитализировали 18 января, по одной из версий, причиной стали проблемы с сердцем, по другой — грипп. Второй раз Джигарханяна экстренно доставили в больницу 31 января с сердечным приступом, который был вызван осложнениями после пневмонии.