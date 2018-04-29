Цыганова рассказала о пугающем звонке Примадонны

В этом году звезда шансона отмечает 30-летие творческой деятельности. По этому поводу дает многочисленные интервью.

В одной из бесед с журналистами Вика Цыганова вспомнила давнюю историю, связанную с песней «Приходите в мой дом», которая сейчас наиболее известная в ее репертуаре. По словам певицы, эту композицию в свое время хотела исполнить Алла Пугачева

«Ночью в пятницу, 13-го, в моем доме раздался звонок, — вспоминает Цыганова. — Было в районе четырех утра. Звонок был страшный: обычно в такое время тревожат только по печальным поводам. Меня затрясло, я тут же подумала, что кто-то умер, что-то случилось. Тем более, я жила на Дальнем Востоке, где большая разница во времени, и такие звонки меня всегда будоражат, я их очень боюсь. Но в трубке я услышала узнаваемый голос Аллы Борисовны — низкий, уставший, — продолжает Вика. — Она стала говорить мне о том, как любит эту песню и как хочет ее исполнить. А я в ответ посоветовала поговорить с моим мужем — он ведь написал данную композицию.

Вадим сказал, что Пугачева смело может брать песню и исполнять, он возражать не будет. Но она почему-то не стала. К тому же права первенства у нее все равно бы не было — к этому времени я успела даже с Михаилом Кругом записать на нее дуэт».