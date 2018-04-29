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Цыганова рассказала о пугающем звонке Примадонны
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Цыганова рассказала о пугающем звонке Примадонны 

Teleprogramma.pro 29 апреля 2018
Фото: GLOBALLOOK.COM
В этом году звезда шансона отмечает 30-летие творческой деятельности. По этому поводу дает многочисленные интервью.
В одной из бесед с журналистами Вика Цыганова вспомнила давнюю историю, связанную с песней «Приходите в мой дом», которая сейчас наиболее известная в ее репертуаре. По словам певицы, эту композицию в свое время хотела исполнить Алла Пугачева.
«Ночью в пятницу, 13-го, в моем доме раздался звонок, — вспоминает Цыганова. — Было в районе четырех утра. Звонок был страшный: обычно в такое время тревожат только по печальным поводам. Меня затрясло, я тут же подумала, что кто-то умер, что-то случилось. Тем более, я жила на Дальнем Востоке, где большая разница во времени, и такие звонки меня всегда будоражат, я их очень боюсь. Но в трубке я услышала узнаваемый голос Аллы Борисовны — низкий, уставший, — продолжает Вика. — Она стала говорить мне о том, как любит эту песню и как хочет ее исполнить. А я в ответ посоветовала поговорить с моим мужем — он ведь написал данную композицию.
Вадим сказал, что Пугачева смело может брать песню и исполнять, он возражать не будет. Но она почему-то не стала. К тому же права первенства у нее все равно бы не было — к этому времени я успела даже с Михаилом Кругом записать на нее дуэт».
По словам Цыгановой, Пугачеву вблизи она видела всего один раз в жизни, поскольку тусовки разные, — пишет портал dni.ru.
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