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Максакова нашла объяснение убийству Вороненкова
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Максакова нашла объяснение убийству Вороненкова 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Мария Максакова рассказала, что смерть ее мужа, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, может иметь мистическое объяснение.
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«Я же полная тезка бабушки (оперной певицы Марии Максаковой — прим. ВЗГЛЯД). И я, к сожалению, повторила не только ее успешную творческую судьбу, но и трагическую личную: ее второго мужа, Якова Давтяна, расстреляли, когда ей было столько же лет, сколько и мне, когда застрелили моего супруга, Дениса Вороненкова. Надеюсь, все самое страшное по ее карме я уже прошла», — сказала она в интервью liferead.media.
Ранее Максакова заявляла, что к совершенному два года назад убийству супруга причастен отец ее детей Владимир Тюрин. Максакова заявляла, что у Тюрина не было достаточных мотивов для совершения преступления.
В октябре 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что убийство Дениса Вороненкова, совершенное в центре Киева, заказал Владимир Тюрин.
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