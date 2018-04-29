Дюжев спас 17-летнего зрителя

Дмитрий Дюжев отыграл моноспектакль " Евгений Онегин " и по традиции общался со зрителями: фотографировался, раздавал автографы. Актер всегда ждет встреч с поклонниками, старается всем уделить внимание.

Спектакль в этот день Дюжев играл в Актобе, в арт-центре. Пострадал поклонник актера из-за давнего конфликта руководства арт-центра и филармонии, которой принадлежит площадь концертного зала. Администратор арт-центра Жанна пришла на "Егения Онегина" с 17-летним сыном. Предварительно существовала договоренность, что парень возьмет у звезды автограф. После того, как Дюжев завершил общение со зрителями и раздачу автографов со сцены, он ушел за кулисы. Туда последовал и юноша за автографом.

"Мой администратор, зовут её Жанна, пошла туда со своим сыном — 17-летним подростком. Она лично договорилась с Дюжевым, что после спектакля подойдет, и сын ее сделает селфи, возьмет автограф. Когда они после спектакля прошли за кулисы, возник конфликт. На нее наехали охранники. И под предлогом того, что директор лично приказал не подпускать их к Дюжеву, они начали их выгонять на улицу. Охранники обматерили подростка, завязалась потасовка. И кончилось тем, что они его жестоко избили, прямо сидели на нем и избивали. Сломали переносицу, подозрение на перелом глазницы и соответственно сотрясение мозга", — рассказал директор арт-центра "Актобе" Есенгельды Дуйсенбаев.

Когда Дюжев увидел, что происходит потасовка — тут же разнял драку, и спас парня. Правда у актера вникать в суть конфликта не было времени — главное, что он предотвратил драку.

Дмитрий Дюжев свои впечатления от этого вечера изложил в инстаграме:

"Актюбинск. Центр Искусств. Величественный Дворец! Международный Театральный Фестиваль им. Тахауи Ахтанова. Благодарю своего казахстанского зрителя! В зале присутствовали мои коллеги из международных трупп. Профессиональная публика — это очень ответственно, но и очень легко! После спектакля за кулисами, подрались два зрителя. Кто-то кого-то оскорбил. Я их разнял и мы вместе сфотографировались с улыбками на лицах! В общем, все были счастливы!"

Пострадавшего парня увезли в больницу, полиция начала проверку, пострадавшая сторона наняла адвоката, чтобы наказать виновных.