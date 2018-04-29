Признание в любви и щедрый подарок: Ольга Бузова купила своему PR-директору квартиру в центре Москвы

Ольга Бузова может позволить себе щедрые подарки. На презенте своему PR-агенту Антону Богославскому певица решила не экономить и подарила ему квартину на Цветном бульваре, о чем именинник сообщил в своем Instagram:

Фото с ключами от квартиры и эмоциональный пост взбудоражили фолловеров: «Офигеть! Молодец Олечка, на зависть всем! Я вам желаю дружить вечно!», «Офигеть», «Вот это подарок», «Сколько же она зарабатывает.. После этого жениться обязан на ней», «Они встречаются?», «Можно мне такой подарок?», «Оля, ты огонь», «Баба подарила мужику квартиру!А все тащаться!Куда катимся!Все нормальные мужики себе сами на квартиру зарабатывают и не только!», «Какая олечка молодец! Вы молодцы! Очень рада что есть такие дружеские отношения и такое отношение к друзьям!».

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Фото: Instagram