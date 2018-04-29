Солистка группы Serebro: «На борту был ад»

Черногорию. Солистка группы Serebro Ольга Серебрякина рассказала об аварийной посадке самолета, на котором коллектив следовал из России

"Сегодня мы чудом приземлились в Черногории. Сразу после взлета у нас не закрылись закрылки самолета, и мы могли разбиться Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардеcсам поняли, что происходит ужасное — все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи Нас готовили к аварийной посадке — показывали позы. На борту был ад — все рыдали, орали", — написала Серебрякина в своем Instagram.

По словам певицы, после посадки в аэропорту пассажиров ожидали кареты скорой помощи и пожарные расчеты. Как отметила Серебрякина, участники группы находились в шоковом состоянии и с трудом могли настроиться на концерт.

"Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя", — добавила певица. Слова Серебрякиной косвенно подтверждают данные портала Flightradar 24, согласно которым самолет, на котором группа летела из Москвы в Тиват, около часа кружил возле аэропорта перед посадкой.