Солистка группы Serebro: «На борту был ад» 

"Сегодня мы чудом приземлились в Черногории. Сразу после взлета у нас не закрылись закрылки самолета, и мы могли разбиться Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардеcсам поняли, что происходит ужасное — все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи Нас готовили к аварийной посадке — показывали позы. На борту был ад — все рыдали, орали", — написала Серебрякина в своем Instagram.
Сегодня мы чудом приземлились в Черногории. Сразу после взлёта у нас не закрылись закрылки самолета и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час и никто не знал, где мы. Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардессам поняли, что происходит ужасное — все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи. Мы должны были приземлиться в Тивате, а полетели в другое место — видимо, по техническим причинам. Нас готовили к аварийной посадке — показывали позы. На борту был ад — все рыдали, орали. Все стюардессы самолета S7, кроме одной, вели себя абсолютно непрофессионально. Объявление было треш — "При посадке будет три сильных удара. Закрывайте голову руками. Если сядем, вещи не брать — бежать из самолета». Тот факт, что мы сегодня приземлились — счастливый случай. За 11 лет в группе такого не было. Больше компании S7 в нашем райдере никогда не будет. Мы летели на концерт, чтобы дарить людям радость. Как перестроиться и выкинуть это из головы? Все выходили из самолета в полном шоке. Нас встречали пожарные 🚒, реанимация, скорые. А мы просто были рады, что живы. Я категорически против, чтобы хоть кто-нибудь когда-то сел в этот самолет. К компании S7 с сегодняшнего дня нет доверия. Не летайте, если дорожите своей жизнью и своих близких. И кстати, мы лично сохраняли спокойствие не из-за стюардесс, а благодаря мужчине, который летел рядом с нами. Я не знаю, как его зовут, но он оказал человеческое влияние. Сидел в первом ряду с маленьким сыном на С и D. Говорил правильные и важные вещи — жаль, мы не знаем, кто это. А стюардессы создавали только панику, кроме одной. В момент, когда мы садились — накал панической атаки, я спрашиваю — "есть шансы, что мы сядем?" и она ответила "есть", но в ее глазах можно было прочитать, что их не много. Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя.
"Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя", — добавила певица. Слова Серебрякиной косвенно подтверждают данные портала Flightradar 24, согласно которым самолет, на котором группа летела из Москвы в Тиват, около часа кружил возле аэропорта перед посадкой.