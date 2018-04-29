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Солистка группы Serebro: «На борту был ад»
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Солистка группы Serebro: «На борту был ад» 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: @serebro_official
Солистка группы Serebro Ольга Серебрякина рассказала об аварийной посадке самолета, на котором коллектив следовал из России в Черногорию.
"Сегодня мы чудом приземлились в Черногории. Сразу после взлета у нас не закрылись закрылки самолета, и мы могли разбиться Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардеcсам поняли, что происходит ужасное — все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи Нас готовили к аварийной посадке — показывали позы. На борту был ад — все рыдали, орали", — написала Серебрякина в своем Instagram.

Сегодня мы чудом приземлились в Черногории. Сразу после взлёта у нас не закрылись закрылки самолета и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час и никто не знал, где мы. Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардессам поняли, что происходит ужасное — все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи. Мы должны были приземлиться в Тивате, а полетели в другое место — видимо, по техническим причинам. Нас готовили к аварийной посадке — показывали позы. На борту был ад — все рыдали, орали. Все стюардессы самолета S7, кроме одной, вели себя абсолютно непрофессионально. Объявление было треш — "При посадке будет три сильных удара. Закрывайте голову руками. Если сядем, вещи не брать — бежать из самолета». Тот факт, что мы сегодня приземлились — счастливый случай. За 11 лет в группе такого не было. Больше компании S7 в нашем райдере никогда не будет. Мы летели на концерт, чтобы дарить людям радость. Как перестроиться и выкинуть это из головы? Все выходили из самолета в полном шоке. Нас встречали пожарные 🚒, реанимация, скорые. А мы просто были рады, что живы. Я категорически против, чтобы хоть кто-нибудь когда-то сел в этот самолет. К компании S7 с сегодняшнего дня нет доверия. Не летайте, если дорожите своей жизнью и своих близких. И кстати, мы лично сохраняли спокойствие не из-за стюардесс, а благодаря мужчине, который летел рядом с нами. Я не знаю, как его зовут, но он оказал человеческое влияние. Сидел в первом ряду с маленьким сыном на С и D. Говорил правильные и важные вещи — жаль, мы не знаем, кто это. А стюардессы создавали только панику, кроме одной. В момент, когда мы садились — накал панической атаки, я спрашиваю — "есть шансы, что мы сядем?" и она ответила "есть", но в ее глазах можно было прочитать, что их не много. Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя.

Публикация от  SEREBRO (@serebro_official)

По словам певицы, после посадки в аэропорту пассажиров ожидали кареты скорой помощи и пожарные расчеты. Как отметила Серебрякина, участники группы находились в шоковом состоянии и с трудом могли настроиться на концерт.
"Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя", — добавила певица. Слова Серебрякиной косвенно подтверждают данные портала Flightradar 24, согласно которым самолет, на котором группа летела из Москвы в Тиват, около часа кружил возле аэропорта перед посадкой.
Авиакомпания S7, бортом которой летели музыканты, не комментировала случившееся.
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Комментарии5  Ещё 3 источника 
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