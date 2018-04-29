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Костенко рассказала о возможной потери ребенка
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Костенко рассказала о возможной потери ребенка 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Instagram
Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко высказалась по поводу появившихся в СМИ слухов о том, что она может потерять ребенка. Она поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.
Анастасия Костенко опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она якобы может потерять ребенка и поэтому легла на сохранение.
"Со мной все отлично. Спасибо за беспокойство и поддержку", — на своей странице "ВКонтакте" подчеркнула она.
Жена Дмитрия Тарасова добавила, что ранее при появлении каких-либо слухов и сплетен журналисты обычно звонили ей с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, то в этот раз телефон молчал. Впрочем, сама она призналась, что редко удстаивала работников СМИ своим комментарием. Тем не менее, этот факт, по мнению Анастасии Костенко, указывает на то, что журналисты "решили откровенно отдаться фантазии".
"Невольно вспоминаю слова нашего педагога:"журналист потерял интерес к факту". Печально, но что поделать, 70% информации, которую несут в массы, хорошенько перевернутая новость искаженная личными фантазиями". — посетовала девушка.
Напомним, слухи о возможных проблемах со здоровьем Анастасии Костенко стали циркулировать после того, как ее муж, Дмитрий Тарасов, не явился на премьеру фильма "Вне игры", хотя там был весь состав футбольного клуба "Локомотив". Якобы футболисту пришлось отменить свои планы из-за вынужденной госпитализации его беременной жены. Впрочем, никаких подтверждений этой информации предоставлено не было.
Напомним, Анастасия Костенко решила рожать не за границей, как любят отечественные знаменитости, а в подмосковном клиническом госпитале "Лапино". Говорят, модель выбрала VIP-апартаменты из нескольких комнат. Там есть джакузи, телевизор, гипоаллергенная мягкая мебель кровать-трансформер, кровать для гостей.
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