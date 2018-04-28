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Фадеев восхитился российским правосудием
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Максим Фадеев восхитился российским правосудием 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Instagram
Известный продюсер не смог пройти мимо вопиющего случая в российской судебной практике. Максим поделился с поклонниками радостной новостью: впервые в истории женщину, убившую супруга при самообороне, полностью оправдали.
Фадеев рассказал ужасающую историю о том, как Яна Гурчева длительное время терпела побои и издевательства своего супруга. В ночь убийства муж после продолжительного скандала начал душить подсудимую. Женщина, находясь в состоянии аффекта и пытаясь спасти себя, схватила оказавшийся под рукой нож и нанесла тирану удар. Яна не бросила раненого супруга, оказала ему посильную помощь и вызвала скорую.
Четырехлетняя дочь Гурчевой, которая также является старшим ребенком в семье, стала свидетелем в этом деле. Из показаний девочки следовало, что сожитель матери напал первым и злого умысла в действиях женщины не было. Максим Фадеев заметил, что теперь в России есть прецедент. Возможно, другие жертвы домашнего насилия также смогут избежать уголовного преследования в случае вынужденной самообороны.
Подписчики поддержали продюсера: «Хоть одна хорошая новость! Дай Бог ей и ребенку сил придти в себя!»
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