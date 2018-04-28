Дмитрий Шепелев путешествует по Израилю и публикует красочные фото

Майские праздники телеведущий, судя по всему, проведет в дали от родины, наслаждаясь солнцем, экзотической кухней и достопримечательностями.

Пока одни открывают дачный, велосипедный и шашлычный сезоны, другие путешествуют по миру. Среди последних оказался и Дмитрий Шепелев . Майские праздники телеведущий, судя по всему, решил провести в Израиле , откуда публикует в микроблог живописные снимки. Правда, о том отдыхает Шепелев с сыном или со своей новой возлюбленной — бизнесвуман Екатериной Тулупповой — остается неизвестным.

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Омлет не готовят, Шаббат, зато вяжут исправно", — подписал Дмитрий несколько памятных кадров из поездки. Добавим, что в Израиле сейчас находится и другая российская знаменитость — актриса Светлана Иванова . Со дня на день она должна стать мамой во второй раз. Как ранее рассказывала Teleprogramma.pro, роды в элитной клинике Тель-Авива стоят дешевле, чем аналогичная медуслуга в любой престижной столичной клинике.