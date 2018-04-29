Поклонники восхитились дочерью Седоковой

На фото 13-летняя Алина Белькевич продемонстрировала модное цветное окрашивание в нежно-розовый оттенок, на что не забыла обратить внимание ее мама. "Когда у тебя невероятная дочь! Горжусь очень тобою и не из-за цвета волос, который создал сумасшедшелюбимый мастер! А из-за того, что ты у меня уникальная, чувственная, очень добрая и смелая!" — заметила Анна.

Седокова рассказала подписчикам, что ее дочь, часто приезжающая с семьей в Лос-Анджелес , выиграла олимпиаду по английскому языку, что также восхитило певицу. Сама Седокова в своих многочисленных интервью и рассказах о семье часто говорит, что Алина — ее главная помощница, ведь она не только заботится о своих младших сестре и брате, но и контролирует маму, напоминает ей об обязательных платежах и сама разбирается с документами.

Поклонники сравнили Белькевич с певицей Селеной Гомес и предположили, что у такой красивой девушки может получиться хорошая карьера в модельном бизнесе, если ее заинтересует эта область.