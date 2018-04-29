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Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына
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Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына 

Дни.ру 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с сыном Платоном и заметила, что это и есть ее планы на будущее. Не совсем понятно по какой причине, но подписчики опять оказались недовольны телеведущей.
Вокруг фигуры Ксении Собчак в Сети сложилась интересная ситуация — за ее передвижениями, действиями и словами ежедневно следят десятки тысяч человек, при этом многие из них в почти каждом поступке или фразе ведущей находит повод для недовольства. Исключением не стал и снимок сына светской львицы и актера Максима Виторгана Платона.
"Ваши планы на будущее? -Вот же они! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред)", — лаконично подписала фотографию Ксения Собчак.
Поклонники пришли к выводу, что она решила несколько остепениться и вместо политических заявлений, проведения корпоративов и тренингов, активной светской жизни и других своих каждодневных забот начать больше внимания уделять семейным вопросам.
Удивительно, но даже такой посыл смог вызвать настоящий скандал среди комментаторов.
"Есть одна проблема в том, когда детей выставляют напоказ. С одной стороны — "ми-ми-ми", с другой — хайп. На Вашем ребенке сейчас будет сконцентрировано такое количество негативных эмоций, что они могут реально повредить ему", — заметил один из рассудительных пользователей Сети.
Кто-то заподозрил, что с ребенком у Ксении Собчак проблемы.
"А почему всегда с зади счто то не так с лицом и ребенком", "что с коленками…у великого политика и светской львицы не хватает ума наконец показать ребенка специалисту?", "Сандали с высоким берцем нужно. Вальгусные стопы, коленки уже завалились конкретно", — начали строить предположения комментаторы.
Озвучили комментаторы и другие придирки. Впрочем, понять, что именно им не понравилось в фотографии ребенка и трогательной подписи к снимку возможности не представляется. Возможно, ведущей припоминают ее прошлые высказывания относительно маленьких детей или же просто придираются из-за несогласия по другим вопросам. Отметим, среди едких ремарок заметны и одобрительные высказывания. Ксению Собчак хвалят за то, что она наконец осознала важность семейных ценностей, а также радуются за подросшего Платона.
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Комментарии13  Ещё 3 источника 
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