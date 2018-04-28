Киркоров почувствовал себя певицей Шер

Певец Филипп Киркоров заявил, что почувствовал себя певицей Шер, которая в 51 год записала хит Believe, и уже 20 лет является диско-законодателем танцевальной музыки.

Киркоров заявил, что не ожидал успеха новой композиции «Цвет настроения синий» среди молодежи. Клип на песню стал активно расходиться в соцсетях, молодые люди делятся «синими» шутками и собственными видеороликами под аккомпанемент песни. Об этом Киркоров заявил в интервью телеканалу «360».

«Завели меня так, что я сам обратил на песню внимание. В моем солидном возрасте я перешел на песни другого плана. Уже 10 лет я нахожусь в таком «салонном режиме», и вдруг я почувствовал себя практически певицей Шер, которая в 51 записала песню Believe, выпустила танцевальный альбом и вот уже 20 лет является, скажем так, диско-законодателем танцевальной музыки», — рассказал Киркоров.

Он отметил, что задумка с вечеринками и алкоголем в клипе возникла у Филиппа Киркорова во время совместного отдыха с Иваном Ургантом

«Я сказал: «Вань, а что если ты и твои замечательные креативные ребята во главе с Александром Гудковым что-то этакое придумают?» Он согласился, сказал, что закинет идею», — отметил певец.

Клип с Лепсом, Бузовой, Баскова, Гнойным и Рудковской сняли за неделю. Певец пожертвовал своей бородой ради клипа, кроме того, ему пришлось подстраиваться под графики других артистов.

Киркоров скоростью съемок доволен. «Вот так и нужно снимать клипы на песни, которые неожиданно врываются на танцпол, вне зависимости от возраста их исполнителя», — отметил певец.

Напомним, в новом клипе Филиппа Киркорова на хит «Цвет настроения синий» снялись звезды отечественной сцены: Тимати, Бузова, Лепс, Гнойный и другие. В рамках видео Киркоров раскритиковал продюсера Ивана Урганта за его предложение Пугачевой (согласно закону о СМИ ВЗГЛЯД не может опубликовать ролик из-за нецензурной лексики).