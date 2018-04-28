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Бари Алибасова «забраковали» в СССР
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Бари Алибасова «забраковали» в СССР 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Instagram
Продюсер группы "На-на" Бари Алибасов опубликовал в Инстаграме старую советскую афишу со своей фотографией и задал подписчикам загадку — какой ее фрагмент был запрещен в 1965 году.
Старая афиша рассказывала о выступлении джаз-квинтета "Интеграл" и показывала фото и имена участников ансамбля. Подписчики подумали, что в 1965 году цензуру не прошел термин "джаз". Позже Алибасов рассказал, что в типографии отказались набирать его имя — Бари, потому что посчитали его американским. Сотрудники типографии отметили, что "американщине" не место на советских афишах, поэтому Алибасова назвали более привычным именем "Борис".
"Хотя Бари— арабское имя, одно из множества имён бога. В переводе на русский язык Бари — творец. По-русски Бог тоже творец!" — объяснил продюсер.
Поклонники удивились такому подходу и заметили, что они какое-то время думали, что имя Бари действитель является псевдонимом, сокращением от "Бориса".
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