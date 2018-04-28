«Такой спортивный парень»: Собчак показала сына

«Такой спортивный парень»: Ксения Собчак показала подросшего сына

На странице в Instagram телеведущая опубликовала новую фотографию своего единственного ребенка. Правда, на этот раз, видимо, после очередного негатива пользователей, Платон запечатлен со спины.

В этом году ко всем прочим обязанностям добавилась и предвыборная гонка. Собчак в числе других политиков выдвинула свою кандидатуру на пост президента страны. Правда, в конечном счете проиграла. После нескольких напряженных месяцев Ксения вместе с мужем и сыном отправилась в Таиланд , откуда публиковала в микроблог трогательные семейные фото.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 28 Апр 2018 в 3:36 PDT

Сейчас Собчак путешествует с семьей по Британии, без памятных фотографий также не обходится. На одном из последних кадров запечатлен подросший сын телеведущей — Платон. Видимо, чтобы избежать негатива со стороны подписчиков, мальчик повернут спиной к камере.