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«Такой спортивный парень»: Собчак показала сына
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«Такой спортивный парень»: Ксения Собчак показала подросшего сына 

Teleprogramma.pro 58 минут назад
Фото: GLOBALLOOK
На странице в Instagram телеведущая опубликовала новую фотографию своего единственного ребенка. Правда, на этот раз, видимо, после очередного негатива пользователей, Платон запечатлен со спины.
В ноябре 2016 года Ксения Собчак впервые стала мамой. В элитном госпитале "Лапино" на свет появился ее сын Платон. Уже через несколько недель после родов телеведущая и журналистка вышла на работу, снявшись в киноленте молодого режиссера Александра Молочникова "Мифы".
В этом году ко всем прочим обязанностям добавилась и предвыборная гонка. Собчак в числе других политиков выдвинула свою кандидатуру на пост президента страны. Правда, в конечном счете проиграла. После нескольких напряженных месяцев Ксения вместе с мужем и сыном отправилась в Таиланд, откуда публиковала в микроблог трогательные семейные фото.
Сейчас Собчак путешествует с семьей по Британии, без памятных фотографий также не обходится. На одном из последних кадров запечатлен подросший сын телеведущей — Платон. Видимо, чтобы избежать негатива со стороны подписчиков, мальчик повернут спиной к камере.
Впрочем, даже по такому ракурсу пользователи делают выводы, что ребенок унаследовал гены своего отца — Максима Виторгана и растет крепышом. "Крепыш! Иван Царевич, Илья Муромец и Алеша Попович в одном лице этого маленького богатыря!", "Какой красивый мужчина! И мама с папой тоже ничего…", "Какой большой уже человек!", "Ксения, вам бы еще дочку родить", — советуют пользователи. Кстати, не так давно появились слухи о второй беременности Собчак, но пока они, увы, так и не были подтверждены официально.
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