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Волочкова злобно ответила хейтерам
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Волочкова злобно ответила хейтерам 

Russianshowbiz.info 7 часов назад
Фото: Instagram
Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз очень резко ответила подписчикам, которые пишут под ее фотографиями неприятные комментарии.
Женщина сфотографировалась на фоне шикарного автомобиля с огромным букетом роз и рассказала, что после удачного концерта решила провести время с друзьями в караоке. Волочкова признала, что рада возможности отдыхать именно так, как она хочет, после большой эмоциональной и физической нагрузки, ведь не многие могут это себе позволить.
"Многие недолюбленные, страшные, злобные и завистливые тетки могут позволить себе только обсирать и злорадствовать", — заметила балерина и добавила, что такие подписчики "захлебываются в своем дерьме", пока она заслуженно купается в роскоши, любви, славе, творчестве и цветах. При этом Волочкова заметила, что ее любит не только взрослая аудитория, но и дети. "Счастья и вам, дорогие!"— обратилась к недоброжелателям балерина.
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