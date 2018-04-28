Волочкова злобно ответила хейтерам

Женщина сфотографировалась на фоне шикарного автомобиля с огромным букетом роз и рассказала, что после удачного концерта решила провести время с друзьями в караоке. Волочкова признала, что рада возможности отдыхать именно так, как она хочет, после большой эмоциональной и физической нагрузки, ведь не многие могут это себе позволить.