Названы претенденты на наследство Табакова 

Имущество Народного артиста СССР Олега Табакова разделят между собой его вторая жена и четверо детей. Об этом журналу «Караван историй» рассказала многолетняя подруга Табакова телережиссер Юлия Косарева.
По ее словам, во время развода бывший худрук МХТ имени Чехова заплатил первой жене Людмиле Крыловой «определенную сумму», которую та потратила на приобретение квартиры.
Именно поэтому наследство, которое оставил артист, должны будут разделить его вторая жена актриса Марина Зудина и четверо детей от двух браков.
Олег Табаков скончался 12 марта от сердечного приступа. Ранее СМИ сообщали, что прославленный режиссер владел тремя квартирами в Москве площадью 164, 116 и 68 квадратных метров, примерная стоимость которых оценивается в 200 миллионов рублей, и загородным домом на участке в два гектара в подмосковном поселке Кино, который может стоить более 400 миллионов рублей.
Кроме того, из данных Министерства культуры России известно, что в предшествовавшие смерти месяцы Табаков зарабатывал по 935 тысяч рублей лишь на постах директора и худрука МХТ имени Чехова, которые совмещал.