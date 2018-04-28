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«Мальчишки»: Мерзликин показал снимок с Безруковым
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«Мальчишки»: Андрей Мерзликин показал архивный снимок с Сергеем Безруковым 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Андрей Мерзликин порадовал своих поклонников необычной фотографией — артист выложил в микроблог снимок, на котором позирует вместе со своим другом из Екатеринбурга и актером Сергеем Безруковым. Андрей уточнил, что фотография была сделана десять лет назад и спросил у поклонников, как сильно они с Сергеем изменились.
"Мой друг из Екатеринбурга нашел фото 10-летней давности… "Мальчишки"! Не могу понять, изменились мы или нет?" — подписал кадр Андрей.
Поклонники сразу же принялись обсуждать архивное фото — большинство пользователей пришли к выводу, что Мерзликин и Безруков не слишком изменились — только возмужали. "Какой вы молодой", "Вообще не изменились", "Изменились, стали настоящими мужчинами и великолепными актёрами", "Не изменились! Стали мудрее и опытнее в жизни и в своей работе!", "Какие же все красавчики", "Возмужали", "Мне кажется, вы не изменились, наверняка знаете секрет молодости", — писали поклонники.
Отметим, что поклонники Сергея Безрукова считают, что на артиста положительно повлияло отцовство. Два года назад его супруга Анна родила ему дочь Марию. Актер много времени проводит с наследницей и все чаще публикует снимки дочери, с которой старается проводить как можно больше времени. У Безрукова также есть внебрачные дети, которых он долгое время скрывал от общественности.
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