Солистка группы «Непара» не может похудеть

Солистка группы «Непара» столкнулась с критикой из-за лишнего веса

Уже больше года певица Виктория Талышинская ведет ожесточенную борьбу с лишним весом. После рождения первенца осенью 2016 года артистка никак не может похудеть.

В октябре 2016 года солистка «Непары» впервые стала мамой. В одной из клиник США Виктория Талышинская родила дочь, которую назвали Варвара. Отметим, что певица скрывала беременность до последних месяцев и лишь незадолго до родов стала публиковать в Сети фотографии, на которых демонстрировала живот. Через несколько месяцев после рождения малыша Виктория вернулась к работе.

Раньше певица могла похвастаться стройной фигурой, но после рождения первенца артистка сильно поправилась. С момента родов прошло уже полтора года, однако пока что Талышинская не смогла побороть лишний вес. Виктория не скрывает от поклонников, что имеет проблемы с похудением и откровенно говорит об этом в своих интервью.

Сейчас Виктория активно занимается спортом и придерживается строгой диеты. Вес уходит довольно медленно, но певица постоянно сталкивается с осуждением из-за лишнего веса.

Публикация от Виктория Талышинская (@vitabel777) 29 Янв 2018 в 11:10 PST

«Я не попала в число тех фей, которые приходят в форму, выйдя из роддома, и качают пресс уже на второй день после родов. То, что я набрала лишний вес, было для меня неожиданно — у меня с этим никогда проблем не наблюдалось, скорее наоборот, бывал недостаток. Люди меня осуждают за то, что изменилась фигура. А на мой взгляд, восстановление после родов — это естественный для организма процесс. Сейчас я работаю над собой, пять килограммов сбросила, предстоит избавиться еще от пяти», — рассказала Талышинская для журнала "Теленеделя".