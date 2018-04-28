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Самбурская оправдалась за нападки на Летучую
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Настасья Самбурская оправдалась за свои нападки на Елену Летучую 

Teleprogramma.pro 1 час назад
На днях Елена Летучая высказалась о новых ведущих шоу «Ревизорро», которые пришли после нее. Она заявила, что недовольна работой предыдущей ведущей Ольги Романовской, а также актрисой Настасьей Самбурской. Летучая считает, что «девушки убили ее шоу» и рассказала, что после ее ухода рейтинги программы заметно упали.
Самбурская не стала молчать и довольно резко ответила Елене, написав в своем микроблоге нелицеприятный пост. Позже к дискуссии присоединилась и главный продюсер «Ревизорро» Валерия Бойко, которая обвинила Летучую в том, что она "словила звезду". Поклонники шоу активно обсуждают взаимные обвинения бывшей и нынешней ведущей.
Многие пользователи отметили, что Самбурская, отвечая Летучей, перешла границу и опустилась до оскорбления личности. Настасья решила внести ясность и объяснила, почему отреагировала на заявления Елены именно так.
«Ужасная эта история с одной моей знакомой телеведущей. Дело в том, что мне стало обидно, что женщина, которая работала в проекте, начала поливать грязью то место, которое сделало из нее человека, при этом еще и нелицеприятно высказавшись о своих последовательницах. Только трус будет молчать и не встанет горой за то дело, которым он радеет, только трус не начнет защищать свое имя. Некорректное поведение первой начала проявлять не я, хотя все привыкли видеть меня крайней. Да, у меня скверный характер и мне сложно промолчать, но лишь в тех моментах, когда я вижу тотальную тупость, бездарщину и агрессию в мою сторону. Мои реакции понятны для людей, способных свободно мыслить, безотносительно давления толпы. Большинство — не есть истина. Не надо быть как все», — написала Самбурская в свое оправдание.
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