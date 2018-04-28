Самбурская оправдалась за нападки на Летучую

Настасья Самбурская оправдалась за свои нападки на Елену Летучую

На днях Елена Летучая высказалась о новых ведущих шоу «Ревизорро», которые пришли после нее. Она заявила, что недовольна работой предыдущей ведущей Ольги Романовской , а также актрисой Настасьей Самбурской . Летучая считает, что «девушки убили ее шоу» и рассказала, что после ее ухода рейтинги программы заметно упали.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) 23 Апр 2018 в 10:24 PDT Самбурская не стала молчать и довольно резко ответила Елене, написав в своем микроблоге нелицеприятный пост. Позже к дискуссии присоединилась и главный продюсер «Ревизорро» Валерия Бойко, которая обвинила Летучую в том, что она "словила звезду". Поклонники шоу активно обсуждают взаимные обвинения бывшей и нынешней ведущей.

Многие пользователи отметили, что Самбурская, отвечая Летучей, перешла границу и опустилась до оскорбления личности. Настасья решила внести ясность и объяснила, почему отреагировала на заявления Елены именно так.