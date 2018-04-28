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Агутин прокомментировал попадание в базу «Миротворца»
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Агутин прокомментировал попадание в базу «Миротворца» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Известный музыкант Леонид Агутин поделился с РИА Новости впечатлениям от попадания в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец": артист считает, что позиция авторов базы не имеет ничего общего с мнением населения.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, где обнародуются данные граждан, которых руководство интернет-ресурса считает "изменниками родины". Так, в базу "Миротворца" попали списки имен журналистов, в том числе и иностранных, посещавших ДНР и ЛНР. Также опубликованы данные певицы Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на "Евровидении-2017" в Киеве, Михаила Боярского, Кати Лель, Дианы Гурцкой, Валерия Леонтьева, Сергея Шнурова, и другие.
"Я не знаю этих людей. Не думаю, что это мнение страны", — заявил он. Агутин также рассказал, что несколько раз был на Украине уже после того, как отношения между странами осложнились.
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