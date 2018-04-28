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Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
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Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился 

Lenta.ru 26 минут назад
Эстрадный певец Филипп Киркоров выпустил клип на песню «Цвет настроения синий». Ролик опубликован на YouTube-канале «Вечерний Ургант».
В ролике снялись Ольга Бузова, Григорий Лепс, Николай Басков, Яна Рудковская, Амиран Сардаров, рэпер Гнойный и Тимати. В кадре также появляются бомжи и фекалии.
В клипе Киркоров появляется в парике, напоминающем прическу рэпера Фэйса. При этом он вместе с бандой подростков покупает алкоголь, катается на тележке из супермаркета и показывает окружающим неприличные жесты. В конце ролика певец матерится на Урганта.
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