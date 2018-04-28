Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился

Эстрадный певец Филипп Киркоров выпустил клип на песню «Цвет настроения синий». Ролик опубликован на YouTube-канале «Вечерний Ургант».

В клипе Киркоров появляется в парике, напоминающем прическу рэпера Фэйса. При этом он вместе с бандой подростков покупает алкоголь, катается на тележке из супермаркета и показывает окружающим неприличные жесты. В конце ролика певец матерится на Урганта.