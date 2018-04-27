Подробности раздела имущества Табакова

На похоронах Олега Табакова в марте этого года его первая жена Людмила Крылова и дочь Александра не появились. Хотя поводов для обид у них быть не могло.

После развода Табаков и Крылова не делили имущество. По словам близкой подруги Олега Табакова Юлии Косаревой, актер просто заплатил бывшей жене определенную сумму. На эти деньги Людмила Ивановна купила и обустроила квартиру. И потом ни разу не сказала ни единого плохого слова об экс-супруге нигде не сказала.

"А вот сам он неоднократно полоскал в прессе свою прежнюю жизнь в семье", — вздыхает Косарева.

По мнению Косаревой, которые приводит "Караван историй", сильнее всего от развода пострадали старшие дети Олега Павловича — Антон и Александра. На тот момент они были уже взрослые люди со своей жизненной позицией.

"Им было трудно простить отцу эту ситуацию", — считает Юлия.

А вот наследство самого Олега Павловича теперь предстоит поделить его вдове Марине Зудиной и детям. Ведь он был одним из самых высокооплачиваемых деятелей культуры страны. В 2015 году, например, сообщалось, что Табаков заработал 48,297 миллиона рублей. А в 2017-м он занял вторую строчку рейтинга среди всех российских худруков и первую — среди столичных.

Только на постах директора и художественного руководителя МХТ имени Чехова (Табаков совмещал эти должности) в последнее время актер зарабатывал по 935 994 рубля в месяц. Плюс "Табакерка", плюс зарплата в театральном колледже, плюс пенсия, включающая надбавку за звание народного артиста СССР… По оценке риэлторов, принадлежащие ему квартиры и загородный дом стоят около 600 миллионов рублей.