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Подольская рассказала о состоянии свекра
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Подольская рассказала о состоянии перенесшего инфаркт свекра 

Teleprogramma.pro 26 минут назад
Фото: Instagram
Как ранее рассказывала певица в интервью, родственники Владимира Преснякова практически сразу приняли ее в семью и стали воспринимать как собственную дочь. Наталья отвечает теперь уже родственникам взаимностью. На странице в Instagram она опубликовала фотографию кулинарного шедевра, который приготовила своему свекру. Мужчина, по всей видимости, на данный момент находится в больнице, в середине недели он перенес инфаркт.
«Я назвала их тефтельки для Петровича! Прошу Вас, не переживайте! Петрович идёт на поправку! Передам от всех приветы», — пообещала Подольская, а в комментариях к публикации получила множество позитивных откликов с пожеланиями скорейшего выздоровления Преснякову-старшему.
Добавим, что первые дни артист находился в реанимации, потом медики, которые неустанно следят за состоянием мужчины, перевели его в обычную палату. На своей странице в Facebook отец Владимира Преснякова и свекр Натальи Подольской поблагодарил всех переживающих за поддержку. «Дорогие мои друзья и подруги! Так получилось, что случился у меня инфаркт! Ну, случился и случился! Прекрасные врачи вовремя сделали всё необходимое и мне значительно лучше! Я очень тронут вашим очень тёплым отношением ко мне и вашими пожеланиями выздоровления!", — написал он.
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