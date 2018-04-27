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Девушка Avicii рассказала подробности его личной жизни
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Девушка диджея Avicii рассказала о подробностях его личной жизни 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Barry Brecheisen/Barry Brecheisen/Invision/AP
Чешская модель Тереза Качерова заявила, что долгое время встречалась с диджеем Aviccii, сообщает Daily Mail.
В своем инстаграме Качерова опубликовала письмо, в котором рассказала, что они с Avicii состояли в отношениях и планировали завести детей. Она также рассказала, что артист был в очень хороших отношениях с ее сыном Лукасом.
20 апреля шведский диджей и продюсер Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii, скончался в возрасте 28 лет в Омане. Позднее в его семье рассказали, что артист покончил с собой.
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