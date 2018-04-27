Девушка Avicii рассказала подробности его личной жизни

Девушка диджея Avicii рассказала о подробностях его личной жизни

Чешская модель Тереза Качерова заявила, что долгое время встречалась с диджеем Aviccii, сообщает Daily Mail.

В своем инстаграме Качерова опубликовала письмо, в котором рассказала, что они с Avicii состояли в отношениях и планировали завести детей. Она также рассказала, что артист был в очень хороших отношениях с ее сыном Лукасом.