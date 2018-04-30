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Крид довел до слез участницу шоу «Холостяк»
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Егор Крид довел до слез участницу шоу «Холостяк» 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Instagram
Организаторы проекта «Холостяк» на ТНТ опубликовали анонс следующего выпуска шоу, в котором певец Егор Крид довел до слез Аиду Уразбахтину из Набережных Челнов.
Второе свидание Крида и Уразбахтиной прошло в тире, после чего певец позвал девушку продолжить свидание в другом месте, сообщает Kazanfirst.
Открыв дверь помещения, куда ее привел Крид, участница увидела своего трехлетнего сына, который уже девять недель не видел маму. Девушка не смогла сдержать слез.
Ранее Уразбахтина рассказывала певцу, что очень скучает по ребенку и плачет, когда звонит домой. Крид предлагал девушке уйти с проекта, но та отказалась.
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