Максакова публично объявила о своей зависимости

Звезда оперной сцены Мария Максакова уехала жить в Киев вместе с маленьким сыном ныне покойного мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова , почти два года назад. О возвращении в Россию она до сих пор даже не помышляет, называя Украину «сказочным пространством» и в шутку сравнивает свою любовь к этой стране с зависимостью от дурманящих разум веществ.

Сейчас она свободно разговаривает на украинском, для нее это уже шестой язык, помимо немецкого, английского, французского, итальянского и русского, на котором она может без труда изъясняться. Даже рацион звезды теперь почти полностью состоит из блюд местной национальной кухни: борща, драников и запеченного сала, передает liferead.media.