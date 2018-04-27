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Максакова публично объявила о своей зависимости
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Максакова публично объявила о своей зависимости 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Звезда оперной сцены Мария Максакова уехала жить в Киев вместе с маленьким сыном ныне покойного мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова, почти два года назад. О возвращении в Россию она до сих пор даже не помышляет, называя Украину «сказочным пространством» и в шутку сравнивает свою любовь к этой стране с зависимостью от дурманящих разум веществ.
Сейчас она свободно разговаривает на украинском, для нее это уже шестой язык, помимо немецкого, английского, французского, итальянского и русского, на котором она может без труда изъясняться. Даже рацион звезды теперь почти полностью состоит из блюд местной национальной кухни: борща, драников и запеченного сала, передает liferead.media.
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