Максакова рассказала о зависимости от Украины 

Российская оперная певица Мария Максакова заявила порталу Liferead.media, что для нее Украина — «своего рода наркотик».
По словам артистки, несмотря на то что в столице страны был убит ее муж, бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков, Украина для нее — «совершенно сказочное пространство».
Максакова уверена, что влияют на это украинцы, «сочетающие» в себе талант, интеллект, гостеприимство и «в тоже время» иронию. Кроме того, жители Украины отличаются «жаждой жизни».
«Такая прямо любовь ко всему живому», — объяснила она.
Мария Максакова живет на Украине с декабря 2016 года. 23 марта 2017-го в центре Киева киллером был убит ее муж Денис Вороненков.