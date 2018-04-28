Максакова рассказала о зависимости от Украины

По словам артистки, несмотря на то что в столице страны был убит ее муж, бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков , Украина для нее — «совершенно сказочное пространство».

Максакова уверена, что влияют на это украинцы, «сочетающие» в себе талант, интеллект, гостеприимство и «в тоже время» иронию. Кроме того, жители Украины отличаются «жаждой жизни».

«Такая прямо любовь ко всему живому», — объяснила она.

Мария Максакова живет на Украине с декабря 2016 года. 23 марта 2017-го в центре Киева киллером был убит ее муж Денис Вороненков.