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Джигарханян захотел умереть дома
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Джигарханян захотел умереть дома 

Рамблер 1 час назад
Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян рассказал о нежелании народного артиста СССР ехать в больницу. Его слова в пятницу, 27 апреля, передает "Московский комсомолец".
>> Джигарханяна срочно госпитализировали
«Всю последнюю неделю он в театр не ходил, находился дома. У него была сильная слабость, я и врач, которого пригласил, уговаривали его поехать в клинику — он ни в какую. "Если умру, то лучше дома". Я ему говорю: "Куда умирать собрались? У нас столько дел". Наконец с трудом уговорили», — заявил Согомонян.
Ранее он раскрыл подробности госпитализации актера. «Первые исследования никаких критических отклонений не обнаружили, но есть определенные проблемы», — отметил друг Джигарханяна.
26 апреля сообщалось, что народного артиста доставили в одну из больниц Москвы. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Позже стало известно, что Джигарханян впал в кому, однако в тот же день пришел в сознание.
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