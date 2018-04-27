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Лоза порассуждал о женской красоте
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Лоза порассуждал о женской красоте 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский музыкант Юрий Лоза заявил, что красота женщины вовсе не в правильных чертах лица и даже не во внешней привлекательности, а в объемах груди и бедер, а также в почитании мужчины и снисходительности к его недостаткам.
«Пока ждал оформления документов, листал периодику и натолкнулся на новость: авторитетный американский журнал «People» назвал самой красивой женщиной мира 2018-го года певицу Пинк. «Я смеялась на весь дом, узнав об этом статусе», — поделилась певица на шоу Эллен Дедженерес», — написал певец Юрий Лоза на своей странице в Facebook.
По его словам, люди начинают понимать — красота женщины вовсе не в правильных чертах лица и даже не во внешней привлекательности.
«Вспомните, что ценили в женщине наши предки: 1. низкий центр тяжести (удобно работать в поле и по дому), 2. крутые бедра (рожать будет легко), 3. полная грудь (молока будет много), 4. почитание мужа и снисходительность к его недостаткам. По части первых трех пунктов можно спорить, но четвертым Пинк наверняка обладает в полной мере, ведь своей лучшей чертой считает самоиронию и чувство юмора. А поет она действительно здóрово», — подытожил Лоза.
Ранее он рассказал подписчикам, как сложились бы жизнь его семьи и его творческий путь, если бы в 1917 году к власти не пришли большевики.
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