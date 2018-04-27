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Канделаки похвалила юных дипломатов
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Тина Канделаки похвалила юных российских дипломатов 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Instagram
Телеведущая Тина Канделаки, активно встречающаяся со студентами в вузах по всей России, поделилась своими впечатлениями от выступления в МГИМО.
Женщина отметила, что Россия установила дипломатические отношения со 190 странами мира и в настоящий момент имеет 144 представительства в разных уголках мира, что говорит о высоком уровне отечественной дипломатии. На днях Канделаки встретилась со студентами МГИМО, многие из которых мечтают связать свою жизнь с дипломатией.
"Искали причины в себе и учились менять мир своими поступками. Осознавать свою ответственность и принимать критику", — рассказала телеведущая о том, что происходило на встрече. Канделаки особенно отметила девушку Лину Федорову "за смелость и настойчивость, которые позволяют добиваться интервью с тем, кто ей интересен", а также юношу Амирану. Телеведущая пожелала своим новым знакомым и всем студентам покорить мир своим энтузиазмом.
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