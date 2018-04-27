Канделаки похвалила юных дипломатов

Тина Канделаки похвалила юных российских дипломатов

Телеведущая Тина Канделаки , активно встречающаяся со студентами в вузах по всей России , поделилась своими впечатлениями от выступления в МГИМО

Женщина отметила, что Россия установила дипломатические отношения со 190 странами мира и в настоящий момент имеет 144 представительства в разных уголках мира, что говорит о высоком уровне отечественной дипломатии. На днях Канделаки встретилась со студентами МГИМО, многие из которых мечтают связать свою жизнь с дипломатией.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 25 Апр 2018 в 11:58 PDT