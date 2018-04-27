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Умер обладатель «Грэмми» Чарльз Невилл
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Умер обладатель «Грэмми» Чарльз Невилл 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Dave Martin/AP
Скончался американский музыкант Чарльз Невилл, сообщает New Orleans Advocate.
По информации издания, 79-летний саксофонист группы The Neville Brothers умер в штате Массачусетс от рака поджелудочной железы, который был диагностирован у него несколько месяцев назад.
Во второй половине 1970-х годов Чарльз Невилл и его братья Арт, Аарон, Сирил и Иван основали группу, назвавшись просто «Братьями Невилл» (The Neville Brothers). Коллектив, в котором Чарльз играл на саксофоне, исполнял музыку в стилях ритм-энд-блюз, соул и фанк.
В течение своей карьеры братья записали 10 студийных альбомов, которые выпускали такие крупные музыкальные лейблы, как Capitol, EMI и Columbia.
В 1989 году «Братья Невилл» выиграли премию «Грэмми» в номинации «Лучшее инструментальное поп-исполнение». Награду им принесла песня Healing Chant с альбома Yellow Moon.
Комментарии  Ещё 5 источников 
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