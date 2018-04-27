Продюсера «Джинсовых мальчиков» посадили за педофилию

Грушевский обвинялся в четырех эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста и одном эпизоде развратных действий, совершенных в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста.

Дело продюсера рассматривалось в закрытом режиме.