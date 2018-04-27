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Продюсера «Джинсовых мальчиков» посадили за педофилию
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Продюсера «Джинсовых мальчиков» посадили за педофилию 

Рамблер 2 часа назад
Фото: «Concert Star»
Мещанский суд города Москвы приговорил продюсера детских музыкальных коллективов Сергея Грушевского к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает издание «Новый Омск».
Грушевский обвинялся в четырех эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста и одном эпизоде развратных действий, совершенных в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста.
Дело продюсера рассматривалось в закрытом режиме.
45-летний Сергей Грушевский — музыкальный продюсер из Омска. Он работал с группами «Бэтмэн» и «Джинсовые мальчики», вел концерты. В апреле 2017 года его задержали по подозрению в педофилии.
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