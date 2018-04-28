Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»

Музыкант и наставник шоу "Голос" Леонид Агутин уверен, что состав жюри нового сезона проекта будет полностью обновлен, сообщает РИА "Новости".
Во время интервью Агутин ответил на вопрос о том, считает ли проект закрытым для себя.
"Голос — такой мощный проект, что никто его для себя ни закрывает, ни открывает. Туда либо приглашают, либо нет", — подчеркнул Агутин.
Он также добавил, что если его позовут, то он согласится.
Музыкальное шоу "Голос" — российская версия международного проекта The Voice, свои вариации шоу есть во многих странах мира. Агутина вместе с Александром Градским, Пелагеей и Димой Биланом называют "золотым составом" наставников, вместе они проработали с талантливыми начинающими звездами три сезона.
Ранее Рутгер Гарехт из команды Пелагеи стал победителем пятого сезона шоу "Голос. Дети".