Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»

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Агутин рассказал о новом составе жюри «Голоса» 

Газета.Ru 1 час назад
Музыкант и наставник шоу "Голос" Леонид Агутин уверен, что состав жюри нового сезона проекта будет полностью обновлен, сообщает РИА "Новости".
Во время интервью Агутин ответил на вопрос о том, считает ли проект закрытым для себя.
"Голос — такой мощный проект, что никто его для себя ни закрывает, ни открывает. Туда либо приглашают, либо нет", — подчеркнул Агутин.
Он также добавил, что если его позовут, то он согласится.
Музыкальное шоу "Голос" — российская версия международного проекта The Voice, свои вариации шоу есть во многих странах мира. Агутина вместе с Александром Градским, Пелагеей и Димой Биланом называют "золотым составом" наставников, вместе они проработали с талантливыми начинающими звездами три сезона.
Ранее Рутгер Гарехт из команды Пелагеи стал победителем пятого сезона шоу "Голос. Дети".
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Комментарии17  Ещё 14 источников 
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