Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»

Агутин рассказал о новом составе жюри «Голоса»

Во время интервью Агутин ответил на вопрос о том, считает ли проект закрытым для себя.

"Голос — такой мощный проект, что никто его для себя ни закрывает, ни открывает. Туда либо приглашают, либо нет", — подчеркнул Агутин.

Он также добавил, что если его позовут, то он согласится.

Музыкальное шоу "Голос" — российская версия международного проекта The Voice, свои вариации шоу есть во многих странах мира. Агутина вместе с Александром Градским , Пелагеей и Димой Биланом называют "золотым составом" наставников, вместе они проработали с талантливыми начинающими звездами три сезона.

Ранее Рутгер Гарехт из команды Пелагеи стал победителем пятого сезона шоу "Голос. Дети".