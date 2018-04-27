Избранница сына Валерии поразила своей практичностью

Через неделю девушке исполняется 23 года.

Девушка оказалась крайне прагматичной. Накануне своего дня рождения она опубликовала список подарков, которые можно подарить любой девушки. Сестра Арсения Шульгина в комментариях к wish-листу уточнила, можно ли расценивать этот список как руководство к действию. Анна ответила: "Не, я всем и так распишу, в тч и тебе, что хочу!".

Публикация от Ann Sheridan (@ann_sheridan) 26 Апр 2018 в 2:49 PDT

Подписчики Шеридан удивились ее прямолинейности. Они отметили, что девушка своего не упустит и можно не сомневаться, что и своему молодому человеку она уже сделала заказ на день рождения.