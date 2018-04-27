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Избранница сына Валерии поразила своей практичностью
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Избранница сына Валерии поразила своей практичностью 

Teleprogramma.pro 11 часов назад
Фото: Instagram
Через неделю девушке исполняется 23 года.
Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин закрутил роман с модель Анной Шеридан еще в прошлом году. Ради 21-летней возлюбленной 17-летний юноша даже ушел из дома и бросил учебу — его выбор не одобряли родители. Правда, вскоре мудрая Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин приняли в семью избранницу сына.
Девушка оказалась крайне прагматичной. Накануне своего дня рождения она опубликовала список подарков, которые можно подарить любой девушки. Сестра Арсения Шульгина в комментариях к wish-листу уточнила, можно ли расценивать этот список как руководство к действию. Анна ответила: "Не, я всем и так распишу, в тч и тебе, что хочу!".
Подписчики Шеридан удивились ее прямолинейности. Они отметили, что девушка своего не упустит и можно не сомневаться, что и своему молодому человеку она уже сделала заказ на день рождения.
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