Тимати проехался в московском метро

Рэпер выложил снимок из подземки.

"Хочешь все успеть, прыгай под землю", — подписал исполнитель снимок из метро.

Публикация от Black Star (@timatiofficial) 26 Апр 2018 в 9:59 PDT Подписчики иронично поинтересовались, почему он не выкладывает ежедневно кадры, например, из душевой кабины или из лифта. Многие голливудские артисты пользуются подземкой и не придают этому значения. Общественный транспорт для них такой же способ передвижения, как автомобиль или вертолет, отмечают в комментариях. Кстати, и представители российского шоу-бизнеса часто пользуются метро и не делают из этого шоу.

"Когда устал от богемы и захотелось слиться с простым народом…", "Опять закос под американских селебрити", "Звезды, когда в метро, фоткаются там, для них это так дико. Думаю, там и дело никому не было кто это сидит", — оставляют комментарии подписчики.