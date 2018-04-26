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Тимати проехался в московском метро
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Тимати проехался в московском метро 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: ТАСС
Рэпер выложил снимок из подземки.
"Хочешь все успеть, прыгай под землю", — подписал исполнитель снимок из метро.
Подписчики иронично поинтересовались, почему он не выкладывает ежедневно кадры, например, из душевой кабины или из лифта. Многие голливудские артисты пользуются подземкой и не придают этому значения. Общественный транспорт для них такой же способ передвижения, как автомобиль или вертолет, отмечают в комментариях. Кстати, и представители российского шоу-бизнеса часто пользуются метро и не делают из этого шоу.
"Когда устал от богемы и захотелось слиться с простым народом…", "Опять закос под американских селебрити", "Звезды, когда в метро, фоткаются там, для них это так дико. Думаю, там и дело никому не было кто это сидит", — оставляют комментарии подписчики.
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