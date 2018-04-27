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Мужа Эмили Ратажковски заподозрили в измене
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Мужа Эмили Ратажковски заподозрили в измене 

Passion.ru 3 часа назад
Фото: instagram, globallookpress
Западная пресса уверена, что отношения Эмили Ратажковски и Себастьяна Бир-Маккларда дали трещину.
Папарацци сфотографировали Себастьяна, обнимающего 26-летнюю модель и актрису Суки Уотерхаус. По слухам, пара возвращалась вместе из тренажерного зала, а после они вызвали автомобиль и уехали в неизвестном направлении. СМИ отмечают, что на безымянном пальце Бир-Маккларда не было обручального кольца.
Напомним, свадьба Эмили Ратажковски немало удивила общественность. Два месяца назад красотка сообщила в Instagram, что вышла замуж за своего бойфренда, с которым встречалась всего несколько недель. Даже родители Ратажковски узнали о бракосочетании лишь после того, как оно состоялось.
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Комментарии1  Ещё 6 источников 
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