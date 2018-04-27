В Шурыгину швырнули живую курицу

Во время выступления в Шурыгину кинули живой курицей

Пранкеры швырнули птицу прямо во время празднования юбилея.

Диана Шурыгина и певец Саша АКТ презентовали свою новую песню на юбилее Сергея Филимонова . В момент, когда Шурыгина начала петь, в нее прилетела живая курица. Как сообщают «Известия», птицу швырнули пранкеры «Братья Гавс» во главе со своим лидером Султаном Заком.

Шурыгина, явно не ожидавшая такого поворота событий, растерялась и перестала петь. Но ее голос продолжил звучать: происшествие позволило выявить, что она исполняла песню под фонограмму.

Как только пранкер запустил курицу, муж Шурыгиной налетел на него с кулаками. Потасовку, в которую превратилось выступление, пришлось разнимать всем присутствующим.