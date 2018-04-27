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В Шурыгину швырнули живую курицу
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Во время выступления в Шурыгину кинули живой курицей 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Пранкеры швырнули птицу прямо во время празднования юбилея.
Диана Шурыгина и певец Саша АКТ презентовали свою новую песню на юбилее Сергея Филимонова. В момент, когда Шурыгина начала петь, в нее прилетела живая курица. Как сообщают «Известия», птицу швырнули пранкеры «Братья Гавс» во главе со своим лидером Султаном Заком.
Шурыгина, явно не ожидавшая такого поворота событий, растерялась и перестала петь. Но ее голос продолжил звучать: происшествие позволило выявить, что она исполняла песню под фонограмму.
Как только пранкер запустил курицу, муж Шурыгиной налетел на него с кулаками. Потасовку, в которую превратилось выступление, пришлось разнимать всем присутствующим.
Напомним, ранее сообщалось о том, что изображение Дианы Шурыгиной и ее фразу «На донышке» планируется запатентовать. Соответствующая заявка подана в Роспатент.
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