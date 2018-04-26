Цымбалюк-Романовскую не допускают до Джигарханяна

Артист был госпитализирован в одну из больниц столицы из-за проблем с сердцем.

Бывшая супруга актера и режиссера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила «ВМ», что в настоящее время она знает только ту информацию о состоянии здоровья артиста, которая размещена в СМИ.

— Меня не допускают до Армена Борисовича с октября прошлого года. У него есть друзья, которые его куда-то возят, перевозят, объявляют, что покупают ему квартиры, а потом оказывается что это не так… И я думаю, что такая ситуация для Армена Борисовича ничем хорошим закончиться не может, — сказала она

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В четверг, 26 апреля, актера и режиссер Армена Джигарханяна госпитализировали в одну из московских больниц из-за проблем с сердцем. По данным СМИ, артист впал в кому и находится в состоянии средней степени тяжести.