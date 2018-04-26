Ещё
Цымбалюк-Романовскую не допускают до Джигарханяна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цымбалюк-Романовскую не допускают до Джигарханяна 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Instagram
Артист был госпитализирован в одну из больниц столицы из-за проблем с сердцем.
Бывшая супруга актера и режиссера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила «ВМ», что в настоящее время она знает только ту информацию о состоянии здоровья артиста, которая размещена в СМИ.
— Меня не допускают до Армена Борисовича с октября прошлого года. У него есть друзья, которые его куда-то возят, перевозят, объявляют, что покупают ему квартиры, а потом оказывается что это не так… И я думаю, что такая ситуация для Армена Борисовича ничем хорошим закончиться не может, — сказала она 

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В четверг, 26 апреля, актера и режиссер Армена Джигарханяна госпитализировали в одну из московских больниц из-за проблем с сердцем. По данным СМИ, артист впал в кому и находится в состоянии средней степени тяжести.
Вечерняя Москва: последние новости
Друг Армена Джигарханяна опроверг сообщение о том, что артист впал в кому Актер из сериала Воронины Борис Клюев сообщил о тяжелой болезни Елена Летучая: Новые ведущие «убили» мое шоу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Наргиз резко ухудшилось46
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1195
Чехия собрала секретные данные по веществу из Солсбери42
Россия совершила атаку по сирийским боевикам80
Джигарханян впал в кому94
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение