Мазур рассказала о госпитализации Джигарханяна

У артиста серьезное осложнение после пневмонии. Но состояние, к счастью, тревоги не вызывает.

Состоянию Армена Джигарханяна ничто не угрожает и он не находится в состоянии комы, как сообщалось ранее. Об этом в эксклюзивном интервью Dni.Ru рассказала представляющая интересы артиста Элина Мазур

"Армен Борисович доставлен в больницу с осложненими после пневмонии, он в сознании, волноваться не стоит", — сообщила она.

Появившуюся ранее информацию о том, что актер подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, Элина не подтвердила.

"Когда мне позвонили журналисты, я сама была напугана и не знала точно, что происходит, поэтому и вышла неразбериха", — объяснила Мазур.

Армену Джигарханяну 82 года. Он чувствовал себя бодро, пока в режиме ежедневного сериала на все каналах не стали мыть ему кости. Артист болезненно воспринимает лживые "откровения" бывшей молодой жены и страдает от того, что его имя полощат разные странные люди. После просмотра очередного выпуска ток-шоу ему, как говорят, стало плохо.

Напомним, что в 2018 году Армен Джигарханян уже был дважды госпитализирован. У артиста проблемы с сердцем. Первый раз ему поставили диагноз гипертонический криз, во второй раз актер оказал в больнице из-за сердечного приступа. Поклонники и коллеги молятся о здоровье актера.