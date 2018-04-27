Маша Распутина обидела Бузову

Бузова опешила от хамства известной певицы

Певица Маша Распутина огорчила свою коллегу по цеху Ольгу Бузову . Маша нетактично покинула выступление Ольги.

Начинающая исполнительница и телеведущая Бузова выложила в YouTube новый выпуск своего видеоблога. В нем она рассказала о совместной работе с репером Бастой, о создании хита "Тоже музыка", участии в программе Андрея Малахова и гастролях в Волгограде

В этом выпуске зашла речь о необоснованной критике в адрес Ольги, со стороны звезд российской эстрады. По словам Ольги, многие из тех, кто осуждает ее, не хотят доказывать свою точку зрения.

"Я хочу, чтобы люди из шоу-бизнеса или те, кто пишут мне комментарии, аргументированно сказали мне в лицо свое мнение. Я могу аргументировать, если мне что-то не нравится. Например, я ненавижу сырники. Потому что в детстве папа отравил меня протухшими сырниками", — объяснила свою позицию девушка. Спасибо, @buzova86 за такой приятный сюрприз— золотую кнопку @youtube: 1 млн подписчиков программы #прямойэфир на @tvrussia! Опаздываете к 17.50 домой? Все выпуски для подписчиков в лучшем качестве! #непереключайтесь Публикация от @ malakhov007 19 Апр 2018 в 2:44 PDT

Также Ольга посетовала на хамское поведение Маши Распутиной, с которой ей довелось встретиться на съемках одного из новых выпусков программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" канала "Россия 1". Якобы Распутина удалилась, не дослушав выступление Ольги.

"Мне было так неприятно, что во время выступления Маша Распутина просто встала и ушла. Я пою, а она просто встает и уходит", — посетовала телеведущая.

Присутствующие заметили, что для Распутиной — это в порядке вещей, и, вероятно, ее бегство не относилось к пению Бузовой.