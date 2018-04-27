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Маша Распутина обидела Бузову
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Бузова опешила от хамства известной певицы 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Певица Маша Распутина огорчила свою коллегу по цеху Ольгу Бузову. Маша нетактично покинула выступление Ольги.
Начинающая исполнительница и телеведущая Бузова выложила в YouTube новый выпуск своего видеоблога. В нем она рассказала о совместной работе с репером Бастой, о создании хита "Тоже музыка", участии в программе Андрея Малахова и гастролях в Волгограде.
В этом выпуске зашла речь о необоснованной критике в адрес Ольги, со стороны звезд российской эстрады. По словам Ольги, многие из тех, кто осуждает ее, не хотят доказывать свою точку зрения.
"Я хочу, чтобы люди из шоу-бизнеса или те, кто пишут мне комментарии, аргументированно сказали мне в лицо свое мнение. Я могу аргументировать, если мне что-то не нравится. Например, я ненавижу сырники. Потому что в детстве папа отравил меня протухшими сырниками", — объяснила свою позицию девушка.
Также Ольга посетовала на хамское поведение Маши Распутиной, с которой ей довелось встретиться на съемках одного из новых выпусков программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" канала "Россия 1". Якобы Распутина удалилась, не дослушав выступление Ольги.
"Мне было так неприятно, что во время выступления Маша Распутина просто встала и ушла. Я пою, а она просто встает и уходит", — посетовала телеведущая.
Присутствующие заметили, что для Распутиной — это в порядке вещей, и, вероятно, ее бегство не относилось к пению Бузовой.
"Она всегда так делает. Когда записывали другую программу, она тоже встала и ушла", — сказали Ольге. "Но ты же пришла на эфир. Я молча сидела час и слушала журналистов, хотя у меня тоже цигель-цигель. Это некрасиво"— нравоучительно заметила Ольга.
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