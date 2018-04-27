Боню заподозрили в связи с шейхом

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Боне приписывают роман с наследным принцем Дубая 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Светская львица недавно опубликовала фото с загадочным мужчиной. Поклонники выяснили, что с Викторией Боней позировал сын арабского шейха. Теперь фанаты уверены, что она увлечена им.
Около года назад Виктория Боня рассталась с отцом своей дочери Алексом Смерфитом. Бывшие возлюбленные сохранили дружеские отношения. Телеведущая часто прилетает в Монако и проводит там время с наследницей Анджелиной, которой недавно исполнилось шесть лет. Пока бывшая участница "Дома-2" никак не комментирует свою личную жизнь, но не скрывает, что ее сердце занято.
На днях Боня опубликовала фото с загадочным незнакомцем. "Кто этот парень?", — с иронией подписала она снимок. Поклонники вскоре выяснили, что темноволосый мужчина рядом с русской красавицей это сын арабского шейха Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум. Он также наследный принц Дубая. Стоит ли отмечать, что мужчина очень богат и является одним из самых завидных женихов в мире. Поклонники сразу приписали светской львице роман с принцем.
«Твой новый бойфренд?», «Ты же не можешь его не знать. Или вы с ним лично знакомы?», «Хороший вкус. Я бы тоже не смогла отказать принцу», «Ты его цепляешь?», «Следующий муж Виктории», — стали комментировать фото подписчики. Сама Виктория продолжает хранить молчание. Напомним, что ранее Боня косвенно подтвердила, что встречается с Маруаном Феллайни — 29-летним бельгийским футболистом марокканского происхождения.

Публикация от Fazza (@faz3)

Публикация от Fazza (@faz3)

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Комментарии6  Ещё 2 источника 
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