Боню заподозрили в связи с шейхом

Боне приписывают роман с наследным принцем Дубая

Светская львица недавно опубликовала фото с загадочным мужчиной. Поклонники выяснили, что с Викторией Боней позировал сын арабского шейха. Теперь фанаты уверены, что она увлечена им.

Около года назад Виктория Боня рассталась с отцом своей дочери Алексом Смерфитом. Бывшие возлюбленные сохранили дружеские отношения. Телеведущая часто прилетает в Монако и проводит там время с наследницей Анджелиной, которой недавно исполнилось шесть лет. Пока бывшая участница "Дома-2" никак не комментирует свою личную жизнь, но не скрывает, что ее сердце занято.

На днях Боня опубликовала фото с загадочным незнакомцем. "Кто этот парень?", — с иронией подписала она снимок. Поклонники вскоре выяснили, что темноволосый мужчина рядом с русской красавицей это сын арабского шейха Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум. Он также наследный принц Дубая . Стоит ли отмечать, что мужчина очень богат и является одним из самых завидных женихов в мире. Поклонники сразу приписали светской львице роман с принцем.

Публикация от Виктория Боня (@viktoriabony) 21 Апр 2018 в 3:07 PDT

«Твой новый бойфренд?», «Ты же не можешь его не знать. Или вы с ним лично знакомы?», «Хороший вкус. Я бы тоже не смогла отказать принцу», «Ты его цепляешь?», «Следующий муж Виктории», — стали комментировать фото подписчики. Сама Виктория продолжает хранить молчание. Напомним, что ранее Боня косвенно подтвердила, что встречается с Маруаном Феллайни — 29-летним бельгийским футболистом марокканского происхождения.

Публикация от Fazza (@faz3) 28 Окт 2017 в 12:34 PDT