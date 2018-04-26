Раскрыты подробности покушения на Пугачеву

Раскрыты шокирующие подробности покушения Нагиева на Аллу Пугачеву

Много лет на Аллу Борисовну охотился маньяк, и ему удалось очень близко подобраться к звезде. Оказывается певица сама дала психопату свой домашний адрес.

Дело было 30 лет назад, когда закоренелый преступник Анатолий Нагиев задумал покушение на Аллу Пугачеву. Мужчина стал методично выслеживать звезду, для этого он даже приехал в Москву из Курской области . Он выяснил распорядок дня артистки, расписание выступлений, пытался влиться в близкий круг певицы: ходил на концерты, заглядывал за кулисы и даже как-то попал в гримерку к Примадонне.

Анатолий где-то раздобыл солидный костюм, приобрел шикарный букет и, представляясь серьезным человеком, пришел в грим-уборную звезды. Он абсолютно не вызывал подозрений: выказывал восхищение, засыпал комплиментами и даже позвал Аллу Борисовну на свидание. Пугачева заинтересовалась велеречивым джентльменом, согласилась на встречу и дала свою визитку, на которой был указан домашний адрес и телефон, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Мужчина решил исполнить задуманное. Он пришел к подъезду исполнительницы и затаился в ожидании. Когда Примадонна зашла в дом, вслед за ней в дверь вошел и Нагиев. Алла Борисовна нажала кнопку лифта, он открылся. Нагиев уже чувствовал, что певица в его руках, как вдруг откуда-то со стороны его окликнул женский голос.

"Молодой человек! Вы к кому?" — спросила у преступника строгая консьержка из своего закутка.

Пугачева поехала вверх, а сбитый с толку Нагиев остался стоять внизу. Консьержка между тем повторила вопрос. Злоумышленник медленно повернулся к ней. Как рассказывала позже старушка, она буквально обомлела от взгляда уставившегося на нее молодого мужчину. По ее словам, он был похож на психически нездорового человека. Впрочем, жуткая сцена продолжалась недолго: не говоря ни слова, преступник выбежал на улицу.

Идя прочь от дома Нагиев подумал, что следующий раз будет успешнее, нужно лишь сначала прикончить консьержку. Но в кармане у него уже лежал билет в Курск , а второго "шанса" совершить злодеяние в отношении Примадонны судьба ему, к счастью, не предоставила.