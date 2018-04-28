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Мосгорсуд принял решение по жалобе Фриске
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Мосгорсуд отказался передать в президиум суда жалобу семьи Фриске по иску на 21,6 млн руб. 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу родителей Жанны Фриске и отказался передать на пересмотр в президиум решение по иску "Русфонда" о возврате 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд отклонил жалобу Владимира Фриске и вынес определение об отказе в передаче дела для рассмотрения по существу в суд кассационной инстанции, то есть в президиум", — сказал представитель суда.

Иск "Русфонда"

"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске. Как пояснили в "Русфонде", родственники певицы принимали активное участие в сборе средств на ее лечение: обращались за помощью в фонд, выступали в телепередачах. Однако после смерти Жанны они отказались предоставить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг.
Договор, заключенный с Жанной Фриске, предусматривал целевое расходование средств и обязывал предоставить отчет о расходах на лечение, а также возврат неизрасходованной суммы.
В "Русфонде" заявляли, что на лечение была потрачена лишь небольшая часть из общей суммы в 25 млн рублей, был получен отчет о расходовании только 4,12 млн рублей. 19 мая прошлого года Перовский суд Москвы удовлетворил гражданский иск "Русфонда" о взыскании с родственников Фриске 21,6 млн рублей.
Суд постановил взыскать деньги солидарно с родителей певицы и ее сына. Решение вступило в законную силу.
Истринский городской суд Московской области в марте 2018 года удовлетворил исковые требования "Русфонда" о взыскании принадлежащей супругам Фриске доли земельного участка в деревне Крюково Истринского района и расположенного на нем жилого дома. Как следует из иска, дом и земля были частью имущества, унаследованного ответчиками после смерти певицы. Взысканное судом имущество будет оценено приставом и выставлено на торги.
Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. С 2013 года она боролась с раком головного мозга.
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