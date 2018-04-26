Михаил Пореченков вывел в свет внебрачного сына

С первой гражданской женой Ириной Любимцевой Михаил Пореченков познакомился еще во время учебы в Высшем военно-политическом училище в городе Таллине , в далеком 1989 году. От этих отношений у актера родился сын Владимир. К несчастью, Ирина скончалась в 1993 году. Опеку над ее ребенком сначала взяла на себя бабушка мальчика, а потом его тетя. Михаил Пореченков не появлялся в жизни сына до 19 лет, однако сейчас Михаил и Владимир, судя по всему, прекрасно общаются.

Минувшим вечером актер вместе со своей семьей посетил премьеру фильма "Собибор" — режиссерский дебют Константина Хпбенского. Перед фотографами позировала не только жена Пореченкова Ольга, но и его внебрачный 28-летний сын. Нужно сказать, внешне молодой человек очень похож на своего звездного отца. Владимир живет в Таллине, занимается дзюдо и боксом.