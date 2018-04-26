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Пореченков вывел в свет внебрачного сына
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Михаил Пореченков вывел в свет внебрачного сына 

Teleprogramma.pro 15 часов назад
Фото: GLOBAL LOOK
С первой гражданской женой Ириной Любимцевой Михаил Пореченков познакомился еще во время учебы в Высшем военно-политическом училище в городе Таллине, в далеком 1989 году. От этих отношений у актера родился сын Владимир. К несчастью, Ирина скончалась в 1993 году. Опеку над ее ребенком сначала взяла на себя бабушка мальчика, а потом его тетя. Михаил Пореченков не появлялся в жизни сына до 19 лет, однако сейчас Михаил и Владимир, судя по всему, прекрасно общаются.
Минувшим вечером актер вместе со своей семьей посетил премьеру фильма "Собибор" — режиссерский дебют Константина Хпбенского. Перед фотографами позировала не только жена Пореченкова Ольга, но и его внебрачный 28-летний сын. Нужно сказать, внешне молодой человек очень похож на своего звездного отца. Владимир живет в Таллине, занимается дзюдо и боксом.
пресс-служба
Добавим, что оценить новую работу Константина Хабенского также пришли: Мария Кожевникова, исполнившая в картине одну из ролей, Андрей Мерзликин с супругой, Вера Алентова с мужем, Гела Месхи, Леонид Ярмольник и многие-многие другие.
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