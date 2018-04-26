Артемьев нашел новую работу

Павел Артемьев выпускник "Фабрики звезд". Около восьми лет он выступал в группе "Корни", но в 2010 году покинул коллектив. Не так давно певец рассказал, что ему было некомфортно в группе. Когда он попал на "Фабрику" ему было 19 лет. Сейчас певец понимает, что был не готов влиться в шоу-бизнес, так как не знал, как он работает. Однако теперь артист занимается любимым направлением в музыке. Он собрал свою рок-группу ARTEMIEV, а также успел сняться в кино и играл на сцене театра «Практика».
На днях Павел сообщил, что станет преподавателем. Он окончил актерские курсы Иваны Чаббак в Лос-Анджелесе и решил передать свои знания и опыт новому поколению музыкантов. 35-летний певец рассказал, что будет преподавать в Moscow Music School, которая скоро откроется в новом университете в области креативных индустрий Universal University.
"Я стану куратором направления «Songwriting & Music Pertformance»", — пояснил Артемьев.
Одной из задач артиста будет создание программы, которая заинтересует действующим музыкантам и вокалистам, уже задумывающихся о собственном репертуаре. По его словам, там ребят научат принципу создания успешных музыкальных композиций, а также продвижению собственных проектов. Павел добавил, что целью обучения является выпуск уже готовых профессионалов в области музыки, сообщает издание "7 Дней".