Ещё
Артемьев нашел новую работу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший солист группы «Корни» станет преподавателем 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Павел Артемьев выпускник "Фабрики звезд". Около восьми лет он выступал в группе "Корни", но в 2010 году покинул коллектив. Не так давно певец рассказал, что ему было некомфортно в группе. Когда он попал на "Фабрику" ему было 19 лет. Сейчас певец понимает, что был не готов влиться в шоу-бизнес, так как не знал, как он работает. Однако теперь артист занимается любимым направлением в музыке. Он собрал свою рок-группу ARTEMIEV, а также успел сняться в кино и играл на сцене театра «Практика».
На днях Павел сообщил, что станет преподавателем. Он окончил актерские курсы Иваны Чаббак в Лос-Анджелесе и решил передать свои знания и опыт новому поколению музыкантов. 35-летний певец рассказал, что будет преподавать в Moscow Music School, которая скоро откроется в новом университете в области креативных индустрий Universal University.
"Я стану куратором направления «Songwriting & Music Pertformance»", — пояснил Артемьев.
Одной из задач артиста будет создание программы, которая заинтересует действующим музыкантам и вокалистам, уже задумывающихся о собственном репертуаре. По его словам, там ребят научат принципу создания успешных музыкальных композиций, а также продвижению собственных проектов. Павел добавил, что целью обучения является выпуск уже готовых профессионалов в области музыки, сообщает издание "7 Дней".
Teleprogramma.pro: последние новости
У актера из сериала «Воронины» диагностировали опасную болезнь Забытый кумир. Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма и наркотиков Представители Анастасии Костенко опровергают информацию о ее госпитализации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях843
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня5
Джигарханян впал в кому16
Пентагон решил пойти навстречу России37
Россия успокоила «запуганных» морпехов США100
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение