Сын Васильевой воссоединился с отцом

Сын Татьяны Васильевой воссоединился с отцом

Анатолий Васильев увидел внучку Мирру — от брака сына Филиппа с актрисой Марией Болонкиной. Трогательную фотографию со встречи с дедушкой Филипп разместил в своем блоге.

Отношения с отцом у сына Татьяны Васильевой всегда были напряженными. Актриса говорила, что бывший муж почти не принимал участия в воспитании ребенка. Но, судя по всему, все недопонимания между родственниками остались в прошлом.

«Вот и папа заскочил, так сказать, между репетициями», — подписал снимок артист.

В жизни Филиппа наступили перемены. Вместе с женой Марией они решили обустроить свое семейное гнездышко. Супруги затеяли ремонт в своей квартире.

— Все это подобно атомному взрыву, — говорит девушка. — Мы целый день паковали коробки, перевозили вещи на склад, ели на полу, без посуды и мебели. Но наша девочка — самый большой молодец. Конечно, с кучей синяков, потому что исследованы все коробки и стремянки.