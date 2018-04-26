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Сын Васильевой воссоединился с отцом
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Сын Татьяны Васильевой воссоединился с отцом 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Sobesednik.ru узнал о непростых отношениях актрисы Татьяны Васильевой со своими родственниками.
Анатолий Васильев увидел внучку Мирру — от брака сына Филиппа с актрисой Марией Болонкиной. Трогательную фотографию со встречи с дедушкой Филипп разместил в своем блоге.
Отношения с отцом у сына Татьяны Васильевой всегда были напряженными. Актриса говорила, что бывший муж почти не принимал участия в воспитании ребенка. Но, судя по всему, все недопонимания между родственниками остались в прошлом.
«Вот и папа заскочил, так сказать, между репетициями», — подписал снимок артист.
В жизни Филиппа наступили перемены. Вместе с женой Марией они решили обустроить свое семейное гнездышко. Супруги затеяли ремонт в своей квартире.
— Все это подобно атомному взрыву, — говорит девушка. — Мы целый день паковали коробки, перевозили вещи на склад, ели на полу, без посуды и мебели. Но наша девочка — самый большой молодец. Конечно, с кучей синяков, потому что исследованы все коробки и стремянки.
А на днях Татьяна Васильева заявила, что намерена наладить отношения и с бывшей невесткой — Анастасией Бегуновой, которая переехала жить в Германию и не дает актрисе видеться с двумя внуками. Татьяна Григорьевна хочет купить мальчикам по отдельной квартире в Москве. Васильева надеется, что после этого ее экс-невестка позволит ей общаться с детьми.
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