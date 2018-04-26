Звезда «Голоса» выходит замуж

Звезда проекта «Голос» выходит замуж

Публикация от Елена Максимова, шоу ГОЛОС (@lenamaximova) 10 Фев 2018 в 5:14 PST Два года назад Елена Максимова стала финалисткой шоу "Голос", а также показала высокие результаты в проекте «Точь-в-точь». Одно время она состояла в браке и даже родила дочь Диану, но вскоре решила расстаться с мужем, который не уделял ей внимания. У нее также закрутился роман с участником «Голоса» Женей Кунгуровым. Артистка обиделась на него за то, то он назвал ее в одном из интервью «лакмусовой бумажкой». Однако расстались они из-за того, что Евгений не стал развивать их отношения.

В конце 2016 года Елена сообщила, что ее сердце не свободно. Она не стала называть имени своего избранника, но рассказывала, что он музыкант, с которым она давно работает. Недавно продюсер Вячеслав Ворон признался, что Максимова выходит замуж. На своей страничке в соцсети он написал, что певица приехала к нему в студию записывать новый трек и поделилась радостно новостью.

"Я очень рад за Леночку и поздравляю ее. Но имя жениха она не назвала даже мне", — отметил Вячеслав, сообщает EG.ru.

Добавим, что Максимова в последнее время выглядит очень счастливой на снимках. Все ее образы наполнены легкостью и романтикой. Своим поклонникам она также намекнула, что ей сделали предложение. Она опубликовала два бокала с шампанским, а в одном из них было помолвочное кольцо с бриллиантами.